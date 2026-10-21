Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Beydağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Beydağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 adrese baskın düzenledi; aramalarda 1 kilo 100 gram esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 10 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

Aramalarda 1 kilo 100 gram esrar, bir miktar kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 40 fişek ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Başka bir boyuttan mı geldi? Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı

Sınırda korku dolu anlar! Ölüm saçan gizemli canlı kameralara takıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü

Katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı

Sesi titreye titreye konuştu, Galatasaraylılardan bile alkış aldı

Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

Büyük aşk sona mı erdi? Ünlü oyuncudan dikkat çeken paylaşım
2,5 yıldır normal şekilde idrar yapamıyor: Mesanesinden 1 litre idrar boşaltıldı

2,5 yıldır aynı çileyi çekiyor: Doktorların çözümü herkesi şaşırttı!
Nijerya'da ilk Ebola virüsü vakası tespit edildi

Ölümcül salgın bir ülkeye daha sıçradı! 243 milyonluk ülkede ilk vaka
Fon soruşturmasında sürpriz isimlere gözaltı! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var

Sürpriz isimlere gözaltı! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da listede
Demir bloğun altında kalan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Fabrikadaki ölümde kahreden detay! 10 gün önce...