İzmir Beydağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

İzmir Beydağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Beydağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 adrese baskın düzenledi; aramalarda 1 kilo 100 gram esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 10 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 1 kilo 100 gram esrar, bir miktar kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 40 fişek ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.