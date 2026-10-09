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İzmir Bayraklı'da soruşturmada eski Başkan Sandal dahil 43 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İzmir'de Bayraklı Belediyesine yönelik soruşturmada 4 şüpheli serbest bırakıldı, aralarında eski Başkan Serdar Sandal'ın da bulunduğu 43 zanlı adliyeye sevk edildi. Sayıştayın BAYBEL AŞ denetiminde 2023-2024'te 20 milyon 85 bin 188 lira 5 kuruş kamu zararı ve 4 milyon 625 bin 400 lira rüşvet tespit edildi.

İzmir'de Bayraklı Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 43 zanlı adliyeye sevk edildi.

Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın elebaşılığında hareket ettiği öne sürülen yapılanmaya yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal, eski CHP Bayraklı İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G, eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi M.C.S, Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü H.C.Ö, İzmir Büyükşehir Belediyesinde şube müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. ile eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U'nun da olduğu 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyondan

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sayıştayın 2025'te belediye iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik mali denetimde 2024 yılındaki bazı ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitlerde bulunduğu, bunların raporlarla da teyit edilmesi üzerine soruşturmanın derinleştirildiği belirtilmişti.

BAYBEL AŞ tarafından gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu, bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği, tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığı, hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı ifade edilmişti.

Yine BAYBEL AŞ tarafından firmalara yapılan bazı ödemelerin daha sonra eski BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı B.U. ve kardeşi H.U. ile eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Y. Sandal'ın hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti.

Mali incelemelerde usulsüz iş ve işlemler nedeniyle 2023-2024 yıllarında toplam 20 milyon 85 bin 188 lira 5 kuruş kamu zararına neden olunduğu, ayrıca doğrudan temin yoluyla iş alan firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 lira rüşvet niteliğinde para gönderildiği belirlenmişti.

Tespitler üzerine eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın elebaşılığında hareket ettiği öne sürülen yapılanmaya yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan operasyonda 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince, İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da düzenlenen operasyonda aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal, eski CHP Bayraklı İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G, eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi M.C.S, Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü H.C.Ö, İzmir Büyükşehir Belediyesinde şube müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. ile eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U'nun da bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheli F.F'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA
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