İzmir Bayındır'da uyuyan eşine kaynar su döken kadın intihar etti

İzmir Bayındır'da uyuyan eşine kaynar su döken kadın intihar ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Bayındır ilçesinde bir kadın, uyuyan kocasının üzerine kaynar su dökerek yaraladıktan sonra evden ayrıldı. Jandarma, boş bir evin balkonunda bulduğu kadının hayatına son verdiğini belirledi; yaralanan koca Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde uyuyan eşini üzerine kaynar su dökerek yaralayan kadın intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Dernekler Mahallesi'nde yaşayan Bilgi F. (54), evde uyuyan kocası N.F'nin (60) üzerine kaynar su döktü, ardından evden ayrıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Vücudunda yanıklar oluşan N.F, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bilgi F'nin bulunması için jandarma çalışma başlattı. Ekipler, kadının boş bir evin balkonunda hayatına son verdiğini belirledi.
Kaynak: AA