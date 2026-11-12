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İzmir Bayındır'da devlet hastanesinde 7,1 büyüklüğündeki deprem tatbikatı yapıldı

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İzmir Bayındır'da devlet hastanesinde 7,1 büyüklüğündeki deprem tatbikatı yapıldı
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İzmir'in Bayındır ilçesindeki devlet hastanesinde 7,1 büyüklüğündeki deprem tatbikatı yapıldı. Hastane Afet ve Acil Durum Planı kapsamında bina tahliye edilirken hastalar ve personel dışarı çıkarıldı; sağlık hizmetleri bahçedeki acil müdahale çadırında sürdürüldü.

İzmir'de Bayındır ilçesindeki devlet hastanesinde, 7,1 büyüklüğündeki deprem senaryolu tatbikat yapıldı.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı kapsamındaki tatbikat çerçevesinde, depremden etkilenen binanın tahliye edilmesi kararı alındı.

Hastalar ve personel güvenli biçimde dışarı çıkarıldı, sağlık hizmetleri hastane bahçesinde kurulan acil müdahale çadırında sürdürüldü.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla tamamlanan uygulamayla afetlere hazırlık, kriz yönetimi ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA
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