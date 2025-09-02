İzmir Barosu'ndan CHP Kongresi'ne Tepki: 'Tedbir Kararı Yok Hükmündedir'

(İZMİR) – İzmir Barosu Başkanlığı, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetimin tedbiren uzaklaştırılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Açıkça Anayasa'ya, Siyasi Partiler Kanunu'na, hukuka ve demokrasiye aykırı olan bu 'tedbir' kararı, ayrıca görevsiz bir mahkeme tarafından verildiğinden yok hükmündedir" ifadelerine yer verdi.

İzmir Barosu Başkanlığı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırarak İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına tepki gösterdi.

Baro Başkanlığı'ndan yapılan "Demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz" başlıklı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin, mahkemenin ihtiyati tedbir kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ve İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının demokrasi ve hukuk açısından kabul edilebilir bir yönü yoktur. Hakimlerin seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verebilmesi ilgili parti teşkilatına kayyum atayabileceği anlamına gelmez. Açıkça Anayasa'ya, Siyasi Partiler Kanunu'na, hukuka ve demokrasiye aykırı olan bu 'tedbir' kararı, ayrıca görevsiz bir mahkeme tarafından verildiğinden yok hükmündedir.

"Böylesi kararlara karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz"

Nitekim Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesi açıktır: Herhangi bir asliye hukuk mahkemesinin böyle bir karar vermesi, usul ve esas yönünden hukuken mümkün değildir. Parti kongrelerinin ilçe seçim kurulu hakimi gözetiminde yapılacağı, bu süreçte alınacak kararların kesin olduğu ve yalnızca YSK tarafından kaldırılabileceği açıktır. Bu nedenle bir asliye hukuk mahkemesinin verdiği kararın yok hükmünde olduğu tartışmasızdır. Demokrasinin, halk ve delege iradesinin ortadan kaldırılmasına yönelik; kanuna ve usule aykırı böylesi kararlara karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz."