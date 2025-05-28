İzmir Balçova'da Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Balçova ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bahçelerarası Mahallesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın nedeniyle çevredeki tekne ve karavanlar da bölgeden uzaklaştırıldı.