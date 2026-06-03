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İzmir Bakırçay Üniversitesinde Filistin ve Doğu Türkistan yararına kermes

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İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde öğrenci ve personel işbirliğiyle açılan hayır çarşısının geliri, Filistin ve Doğu Türkistan'daki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

İzmir Bakırçay Üniversitesinde, Filistin ve Doğu Türkistan'a destek vermek amacıyla hayır çarşısı açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler ve personelin işbirliğiyle organize edilen çarşıdan elde edilen gelir, Filistin ve Doğu Türkistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Etkinlik sayesinde toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi ve dayanışma kültürünün pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
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