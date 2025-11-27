Haberler

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde Öğrenci Tehdidi İddiası

Güncelleme:
İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde öğrenim gören M.K. adlı öğrencinin okulda faşist çeteler tarafından tehdit edildiği ve takip edildiği iddia edildi. M.K.'nın avukatı, olayla ilgili gerekli yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.

(İZMİR) - İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde öğrenim gören M.K isimli öğrencinin tehdit edildiği ve baskı gördüğü iddia edildi. M.K.'nın avukatı Nihat Arman Atılgan, ellerinde belgelerinin olduğunu belirterek, "Müvekkilim M.K.'nın okul içerisinde faşist çeteler tarafından takip edildiği, evine kadar izlendiği, evinin ve kendisinin haberi yokken gizlice fotoğraflarının çekildiği anlaşıldı. Geçtiğimiz hafta gerekli suç duyurusunu yaptık" dedi.

Konuya ilişkin MK.'nın avukatı Nihat Arman Atılgan, öğrenci birlikleri ve Kent Konseyi, İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Avukat Nihat Arman Atılgan, yaşananlara ilişkin gerekli yasal sürecin başlatıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İzmir Bakırçay Üniversitesinde öğrenci olan müvekkilim M.K.'nın yaklaşık bir aydır kendisine gelen fotoğraf ve maillerden anlaşılacağı üzere okul içerisinde faşist çeteler tarafından takip edildiği, evine kadar izlendiği, evinin ve kendisinin haberi yokken gizlice fotoğraflarının çekildiği anlaşıldı. Aynı şekilde okul çıkışında kendisinin karşısına çıkarak ya da yurtlara ilişkin herhangi bir imza kampanyası yapıldığı esnada ÖGB işaret edilerek hedef gösterilmektedir. Ayrıca ÖGB tarafından okul içerisinde çağrıldığında imza toplama eyleminin Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığınca bir 'terör eylemi' olduğu ifade edilmiştir. Bu süre zarfında müvekkilim, haberi yokken okul öğrenci topluluklarından inisiyatifi ve haberi dışında çıkarılmıştır. Ayrıca faşist çeteler tarafından kendisi hakkında 'bölücü, Atatürk düşmanı' gibi söylemlerle uzaklaştırılması gerektiğini öğrendik. Geçtiğimiz hafta gerekli suç duyurusunu yaptık. Okul içerisinde öğrencilerin, devrimcilerin faaliyet göstermesi yasa dışı değildir, suç teşkil edemez. Burada gerçek korkuyu yaratmaya çalışan faşist çeteler ve buna müsaade eden okul yönetimidir. Gerekli süreç başvurularında bulunduk ve bulunmaya da devam edeceğiz."

