İzmir Bakırçay Üniversitesi yerleşkesinde yapılan cami açıldı

İzmir Bakırçay Üniversitesi yerleşkesinde inşa edilen Faruk Demir Camisi, ibadete açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İzmir Valisi Süleyman Elban'ın da katıldığı açılış programı camide ilk namazın kılınmasıyla başladı.

Konuşmaların ardından dua edildi, açılış kurdelesi kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, caminin ibadetin yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü güçlendirecek önemli bir buluşma noktası olacağını belirtti.