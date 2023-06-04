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İzmir-Aydın Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

İzmir-Aydın Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Güncel Haberler

İzmir-Aydın Otoyolu'nda bir kamyonet ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet sürücüsü Ayhan H. ve kamyonetteki 5 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tire ve Selçuk devlet hastanelerine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir- Aydın Otoyolu'nda bir kamyonet ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Halkapınar Mahallesi mevkisi 75. Yıl Selatin Tüneli yakınlarında Ayhan H. idaresindeki 34 GM 4009 plakalı kamyonet ile 35 MSB 75, 34 ANJ 101, 20 ACG 342 ve 20 ADK 199 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Ayhan H. ve kamyonetteki 5 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tire ve Selçuk devlet hastanelerine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Selçuk Aydın Güncel Haberler

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