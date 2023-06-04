İzmir-Aydın Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

İzmir-Aydın Otoyolu'nda bir kamyonet ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet sürücüsü Ayhan H. ve kamyonetteki 5 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tire ve Selçuk devlet hastanelerine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.