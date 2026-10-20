İzmir-Aydın Otoyolu'nda bakım nedeniyle Denizli istikametinde şeritler kapatıldı

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun muhtelif mevkilerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde Kesişim-4 Köprüsü'ndeki genleşme derzlerini yenileme ve genleşme derz betonlarının onarımı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Denizli istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şerit ve emniyet şeridinden sürdürülüyor.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu yapım çalışmaları kapsamındaki üstyapı işleri sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bazı kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri kesimindeki eski köprü trafiğe kapatılarak sürücüler yeni köprüye yönlendiriliyor.

Alaca-Zile yolunun 26-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 2-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Malatya-Elazığ yolunun 68-69. kilometrelerindeki Handere-2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 0-4. kilometrelerinde Kastamonu istikametindeki yaya kaldırımı çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ardahan-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA