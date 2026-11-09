İzmir Aliağa'daki patlamada KESK, sorumluların hesap vermesini takip edecek

İzmir Aliağa'daki patlamada KESK, sorumluların hesap vermesini takip edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KESK, İzmir Aliağa'daki patlamaya ilişkin açıklamasında sorumluların ortaya çıkarılması, soruşturma ve hesap vermeleri için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Açıklamada yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı dilenirken yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.
(ANKARA) - KESK'ten Aliağa'da meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sorumluların açığa çıkarılması, etkin bir soruşturma yürütülmesi ve hesap vermeleri için sürecin takipçisi olacağız" denildi.
KESK'ten Aliağa'da meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ne yazık ki bu kez İzmir'in Aliağa ilçesinden üzücü bir haber daha geldi. Yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı yaralılara acil şifalar dilerken, daha fazla can kaybı olmamasını yürekten temenni ediyoruz. Önlenebilir bu tür işçi cinayetlerinin devam etmesi kabul edilemez. Sorumluların açığa çıkarılması, etkin bir soruşturma yürütülmesi ve hesap vermeleri için sürecin takipçisi olacağız" denildi.