Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Aliağa'daki patlamada KESK, sorumluların hesap vermesini takip edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Aliağa'daki patlamada KESK, sorumluların hesap vermesini takip edecek
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KESK, İzmir Aliağa'daki patlamaya ilişkin açıklamasında sorumluların ortaya çıkarılması, soruşturma ve hesap vermeleri için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Açıklamada yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı dilenirken yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

(ANKARA) - KESK'ten Aliağa'da meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sorumluların açığa çıkarılması, etkin bir soruşturma yürütülmesi ve hesap vermeleri için sürecin takipçisi olacağız" denildi.

KESK'ten Aliağa'da meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ne yazık ki bu kez İzmir'in Aliağa ilçesinden üzücü bir haber daha geldi. Yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı yaralılara acil şifalar dilerken, daha fazla can kaybı olmamasını yürekten temenni ediyoruz. Önlenebilir bu tür işçi cinayetlerinin devam etmesi kabul edilemez. Sorumluların açığa çıkarılması, etkin bir soruşturma yürütülmesi ve hesap vermeleri için sürecin takipçisi olacağız" denildi.

Kaynak: ANKA
Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor

Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA yılın 11'i açıklandı! Ballon d’Or ödülünün sahibi Harry Kane'e büyük şok

FIFA yılın 11'i açıklandı! Ballon d’Or ödülünün sahibi Harry Kane'e büyük şok
İzmir'deki patlamanın şiddeti görgü tanıklarının sözlerine yansıdı: Deprem oluyor sandık

İzmir'deki patlamanın şiddetini görgü tanıkları anlattı
Polonya'yı kana bulayan saldırgan öldü

Katliamın bedelini canıyla ödedi!
Leroy Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya 'iklim politikası' mesajı20

COP31 bu çağrıyla başladı: Tarihi iş birliğini kuralım
Kapıdaki gizemli notu gören postacı polisi aradı, içerden 3 kardeşin cesedi çıktı

Kapıdaki gizemli notu görünce polisi aradı, içerden vahşet çıktı
Kayyum atanan Tera Holding'e bir darbe daha! Polisle kapıya dayandılar

Dev holdinge haciz şoku! Kapısına polisle dayandılar