İzmir Aliağa'da sanayi tesisinde patlama sesi duyuldu, bölgeye ekipler sevk edildi

İzmir Aliağa'da sanayi tesisinde patlama sesi duyuldu, bölgeye ekipler sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde patlama sesi duyuldu ve dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, tesisteki yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
İzmir'de sanayi tesisinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde patlama sesi duyuldu, dumanlar yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sanayi tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA