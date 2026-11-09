İzmir Aliağa'da sanayi tesisinde patlama sesi duyuldu, bölgeye ekipler sevk edildi

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İzmir'de sanayi tesisinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde patlama sesi duyuldu, dumanlar yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sanayi tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA