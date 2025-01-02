İzmir Adliyesi şehitleri anısına "Sözümüz Olsun Unutmayacağız" kitapçığı hazırlandı

Terör örgütü PKK tarafından İzmir Adliyesine düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehadetlerinin 8. yıl dönümünde "Sözümüz Olsun Unutmayacağız" kitapçığı hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 12 sayfalık "Sözümüz Olsun Unutmayacağız" adının verildiği kitapçıkta, 5 Ocak 2017'deki terör saldırısında şehit olan Sekin ile Can'ın fotoğrafları ve özgeçmişleri yer alıyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kitapçıktaki sunuşunda, şehit Sekin ve Can'ın hatıralarını yad etmek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Fethi Sekin'in adliyeye yapılan terör saldırısını engellerken tıpkı Hasan Tahsin gibi vatanına olan sevgisiyle tarihe damgasını vurduğunu aktaran Yeldan, "Şehitlerimizin anılarına, manevi değerlerine, bize kattıkları anlama sonsuza kadar sahip çıkacağız. Bir kez daha tabuta sığmayan yiğitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kitapçıkta ayrıca basında yer alan haberler ve fotoğraflara ile DEÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Türmen Töreli ile Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Çelebi'nin de yazıları da bulunuyor.

Adliyeye yağlı boya tabloları asıldı

Öte yandan İzmir Adliyesi zemin katına şehit Fethi Sekin ile Musa Can'ın yağlı boya tabloları asıldı.

Bilecik'te yaşayan emekli infaz koruma memuru Hasan Üstün tarafından Fethi Sekin, Musa Can ve Türk bayrağı tabloları yapıldı.

Yaklaşık 45 günde hazırlanan 150x200 santimetre boyundaki tabloların ortasına "Bu elleri ayıramayacaksınız. Biriz, beraberiz, kardeşiz. Bölemeyeceksiniz, parçalamayacaksınız." yazılı Türk bayrağı tablosu konuldu.