İzmir Adliyesi'nde Dünya Kadınlar Günü kutlandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'ndaki programda Başsavcı Ali Yeldan, kurumdaki kadın hakim, savcı ve personele çiçek dağıtarak günlerini kutladı.

"Bir bakışta kadın", "Kadın demek" ve "Adaletin kadınları" isimli videolar izlendi."

Kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesine, haklarının korunmasına ve kadına yönelik şiddetle etkin mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

