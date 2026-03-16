İzmir'de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri 9. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda çeşitli kurum temsilcileri, mağdurlara yönelik hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumları yaptı. Başsavcı Ali Yeldan'ın katılımıyla genel değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesine yönelik istişareler ve katılımcıların görüşlerinin alınmasıyla sona erdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri 9. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı çeşitli kurum temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'ndaki toplantıda çalışmalar ve mağdurlara yönelik hizmetler hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Sunumların ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve katılımcılar genel değerlendirme yaptı.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesine yönelik konuların istişare edilmesi, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
