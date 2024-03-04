İzmir Açıklarında Yunanistan Unsurlarınca Türk Kara Sularına İtildiği İddia Edilen 50 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13'ü çocuk 50 düzensiz göçmen, karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 2'si çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik, Çeşme ilçesi açıklarında da geri itilen 2 can salındaki 11'i çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.