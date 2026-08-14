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İzmir'de 52 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Menderes açıklarında iki ayrı lastik bottaki 31 ve 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, motor arızası yapan ilk botu kıyıya çıkardı, ikincisini durdurarak yakaladı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında arızalanan lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Menderes açıklarında, içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine, bottakiler yardım talebinde bulundu.

Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, lastik bottaki 31 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Sahil Güvenlik Kıyı Gözetleme Aracı da açıkta, içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu hareketli lastik botu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bottaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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