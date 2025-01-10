İzmir, 2021'den Bu Yana En Yağışlı Aralık Ayını Geçirdi

İzmir, geçen yıl sonbaharda yeterli yağış alamasa da 2021 yılından bu yana en yağışlı aralık ayını geçirdi. Kentin içme suyunun sağlandığı barajlardaki doluluk ise ortalamanın üzerindeki yağışlara rağmen geçen yılın gerisinde kaldı.

AA muhabirinin, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İzmir kent merkezinde aralık ayında yağışlar normale ve geçen seneye oranla arttı.

Aralık ayı uzun yıllar yağış ortalaması metrekareye 145,9 kilogram olan kente, 2023 yılının aralık ayında 116,1 kilogram, 2024'ün aynı periyodunda ise 197,9 kilogram yağış düştü. Artış, normaline göre yüzde 35, 2023'e göre yüzde 70 civarında oldu.

İzmir'de, bu oranla, metrekareye 230,6 kilogram yağış düşen 2021 yılından bu yana en yağışlı aralık ayı yaşandı.

Barajlardaki durum

Geçen yılın sonbahar mevsimini kurak geçiren, kışa ise yağmurla başlayan İzmir'de aralıkta görülen yağışlar barajları doldurmaya yetmedi.

Kente içme suyunun sağlandığı barajların tamamında doluluk oranları, önceki yılın aynı ayına göre geride kaldı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin 9 Ocak tarihli verilerine göre, doluluk Tahtalı'da yüzde 29'dan yüzde 12'ye, Balçova'da yüzde 36'dan yüzde 23'e, Güzelhisar'da yüzde 71'den yüzde 65'e, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 29'dan yüzde 19'a, Ürkmez'de yüzde 26'dan yüzde 18'e düştü.

İzmir'in su ihtiyacının yarıya yakınının karşılandığı ve son yılların en kötü dönemlerini yaşayan Tahtalı'da aralık başında yüzde 10'a kadar gerileyen su seviyesi, yağışlarla bir miktar artmış oldu.

"Yağışlı koşulların sürmesi bekleniyor"

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, aralık ayının kentte yağışlı geçmesinin kuraklığın sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi.

Barajların yeniden dolumunun kritik bir öneme sahip olduğunu anlatan Tağıl, şunları kaydetti:

"Sağanak yağışlar tam anlamıyla yeterli olmasa da sızma yoluyla bu dolum sürecine katkı sağlar. İzmir'in yoğun şekilde yeraltı suyu kullanan bir şehir olduğu unutulmamalıdır. İzmir'in içme suyunun yüzde 52'si yeraltı, yüzde 48'i ise yüzeysel su kaynaklarından sağlanmaktadır. Güney İzmir ise büyük ölçüde yüzeysel su kaynaklarından beslenmekte olup, Tahtalı Barajı en önemli su kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Verilere göre, bağıl nemin yüksek olması nedeniyle yağışlı koşulların sürmesi beklenmektedir. Ancak son iki su yılında yaşanan yağış azlığı ve yaz sıcaklıklarının yüksekliği, yeraltı sularının dengesini sağlamayı zorlaştırmaktadır."