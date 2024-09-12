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İzliyorlar Filminin Galası Kanyon AVM'de Yapıldı

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İman Tahsin'in yönettiği, gerilim ve fantastik türündeki 'İzliyorlar' filminin galası, Kanyon AVM'de yapıldı. Yapımcılığını Halakoei Film adına Barış Kaya'nın üstlendiği filmin başrollerini Mehmet Polat, Gökçe Özyol ve Ekim Mağden paylaşıyor. Yapımcı, yönetmen ve oyuncular, filme ilişkin basın mensuplarıyla bir araya gelerek, merak edilenleri yanıtladı.

İman Tahsin'in yönettiği, gerilim ve fantastik türündeki "İzliyorlar" filminin galası, Kanyon AVM'de yapıldı.

Yapımcılığını Halakoei Film adına Barış Kaya'nın üstlendiği filmin başrollerini Mehmet Polat, Gökçe Özyol ve Ekim Mağden paylaşıyor.

Yapımcı, yönetmen ve oyuncular, filme ilişkin basın mensuplarıyla bir araya gelerek, merak edilenleri yanıtladı.

Kaya, ekibin büyük bir heyecanla çekimlere başladığını belirterek, "Doğru bir yönetim ve planlama sayesinde tüm zorlukları aştık. Bir yapımcı için her an güzeldir ve ilginçtir. Tüm ekip büyük bir özveriyle çalıştı. Ben de elimden gelen desteği sunarak bu filmin oluşmasına katkı verdim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaya, Türk sinemasının güçlü ve başarılı bir geleneğe sahip olduğunu dile getirerek şunları aktardı:

"İran ve Türk sinemasının birlikteliği, ülke film endüstrisinde büyük bir fark oluşturabilir. İranlı yönetmenlerin bakış açısı ve tarzı, Türk sanatçılarla birleştiğinde başarılı bir yapı ortaya çıkıyor. Ben de her iki ekibi destekleyerek ve farklı işler ortaya koyarak, bu birlikteliğin içinde yer aldığım için mutluyum."

"Bir mesajı olan filmler ortaya koymaya çalışıyorum"

Yönetmen İman Tahsin de kendisiyle benzer kaygıları taşıyan Barış Kaya'nın desteğiyle filmin hayat bulduğunu vurgulayarak, "Sinemada, bir mesajı, düşüncesi olan filmler ortaya koymaya ve bu çizgide ilerlemeye çalışıyorum. 'İzliyorlar', bu anlamda bir ürün ortaya koyduğumuz ilk girişimimiz. Filmin, ticari ve sanatsal sinema arasındaki boşluğu dolduran bir yapım olduğunu düşünüyorum. 'İzliyorlar'ın, entelektüel açıdan ise sürekli eski klişeleri tekrarlayan sinemanın ana gövdesinden bağımsız bir yapım olduğu söylenebilir. Doğal olarak, bu yol fazlasıyla zor ve çetindi. Yapımcımız Barış Bey'in desteği ve güvencesi olmasaydı, bu yapımın ortaya çıkması imkansızdı." dedi.

Türk ve İran sinemasında, ticari ve sanatsal sinema arasındaki farkın giderek arttığına işaret eden Tahsin sözlerine şöyle devam etti:

"Düşünceleri ve kaygıları olan film yapımcıları, izleyenler için benzersiz filmler yapıyor. Ticari sektör ise daha az kültürel ve entelektüel sorunları olan filmler üretiyor. Batı dünyasında medya, eğlence oluşturmanın yanı sıra izleyiciye ve topluma sürekli olarak bir takım düşünceler enjekte ediyor. Bu anlamda en büyük arzum, Türk halkına ve sinemasına kalıcı filmler yapmak, iyi bir hikaye anlatıcısı olmak ve Türk sinema sektöründe etkili bir sinemacı olarak yerimizi almaktır."

"İzleyiciler bir hayli gerilecek"

Oyuncu Mehmet Polat ise proje kendisine sunulduğunda, önemli ve farklı bir film olduğunu fark ettiğini kaydederek, "Daha önce oynadığım filmlerden farklı olarak ilk defa gerilim-korku türünde bir yapımda rol aldım. Bu durum, filmi benim için daha keyifli bir hale getirdi. Filme gelenlerin bir hayli gerileceğini söylemeliyim. 'İzliyorlar', çağımızın hızına, zamanın hışmına uğrayan hayatlarımıza odaklanıyor. İzleyenler, bu açıdan kendi yaşamlarına ait bazı izleri filmde görecek." dedi.

Filmde İranlı yapımcı ve yönetmenlerle birlikte çalıştıklarının altını çizen Polat, "İranlı dostlarımız umarım burada da çok başarılı olur. İran sineması, dünyada fazlasıyla iyi bilinen bir geleneğe sahip. Yönetmenimiz İman Bey de, bu geleneğin içinde çekirdekten yetişmiş genç ama tecrübeli bir yönetmen. Genç yaşına rağmen çok başarılı işlere imza atmış. Ben hem filmimiz hem de kendisi için çok umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel

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