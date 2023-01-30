İzlanda soğukları geliyor, İstanbul'da salı gecesi göz gözü görmeyecek

Şubat ayı ile birlikte Türkiye'nin kar yağışının etkisi altına gireceğini söyleyen NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "Şubat ayı çok bereketli başlıyor yoğun kar yağışı alacağız ancak dezavantajı İzlanda'dan gelen çok soğuk havanın etkisinde kalacağız. İzlanda'dan Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor" dedi.

"KAR KALINLIĞI 60-100 SANTİMETREYİ BULABİLECEK"

Doğu'da kar yağışının etkili olacağını söyleyen Çalışkan, "Doğu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 100 santimetreye ulaşması öngörülüyor. Doğu bölgelerde 4 gün yoğun kar yağışları var zaman zaman Kayseri'de olacak Erzurum'dan Hakkari'ye kadar o bölge hatta kar kalınlığı 60-100 santimetreyi bulabilecek" dedi.

PAZARTESİ AKŞAMI ANKARA'DA KAR BEKLENİYOR

Ankara ve farklı bölgelerde de sıcaklıkların düşeceğini söyleyen Çalışkan, "Pazartesi akşamı Ankara'da da Bolu ve Konya arasında da kar bekliyoruz. Kar gelecek Ankara'ya. 3 Şubat ile 8 Şubat arasında batı bölgelerde çok yoğun kar yağışları var. Buna Ankara, Bolu İç Ege dahil hatta İzmir'de de kar yağışı etkili olabilir. Fırtınayla tipi ile birlikte yapacak. Salı günü Bursa, Sakarya'nın yüksekleri ve Uludağ'a yoğun kar yağacak.

İSTANBUL'DA SALI GÜNÜ ÖNCE YAĞMUR SONRA KAR

İstanbul'da da birkaç gün sonra kar yağışı bekleniyor. Çalışkan, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Çalışkan, "İstanbul'da salı günü öncelikle yağmur var, gece saatlerinde bazı ilçelerde yine kar görülecek. Diğer günlerde de yağmurlar devam edecek. 4 Şubat ile 8 Şubat arasında İstanbul'a kar yağma ihtimali çok yüksek ancak bu kar ne yoğunlukta ne kuvvette hangi ilçeleri daha çok etkiler henüz netlik kazanmadı. Bu arada 7-8 gün aralıklarla yağış var bu yağışlar beklediğimiz gibi olursa barajlardaki doluluk oranını yüzde 10 etkiler" dedi.