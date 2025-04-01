İzlanda'nın Blue Lagoon Bölgesi Tahliye Edildi

İzlanda'nın güneybatısındaki volkanik kraterlerde meydana gelen sismik hareketlilik nedeniyle Blue Lagoon turistik bölgesi tahliye edildi.

İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasında yerel saatle 06.30'da sismik faaliyetler meydana geldi.

Sismik faaliyetlerin bir volkanik patlamaya yol açacağı endişesiyle Blue Lagoon turistik bölgesi tahliye edildi.

İzlanda Meteoroloji Ofisinden yapılan açıklamaya göre, sismik faaliyetlerin başlamasından bu yana bölgede 200'den fazla deprem kaydedildi.