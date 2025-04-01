'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Volkan Konak'ın cenazesinde gerginlik! Polis barikatı yıkıldı

Volkan Konak'ın cenazesinde gerginlik! Polis barikatı yıkıldı
Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim

Sırrı Süreyya ilk kez anlattı: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk anket! Sonuçlar hayli çarpıcı

İzlanda'nın Blue Lagoon Bölgesi Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzlanda'nın güneybatısındaki volkanik kraterlerde meydana gelen sismik hareketlilik nedeniyle Blue Lagoon turistik bölgesi tahliye edildi. Yerel saatle 06.30'da başlayan sismik faaliyetler sonrası 200'den fazla deprem kaydedildi.

İzlanda'nın güneybatısındaki volkanik kraterlerde meydana gelen sismik hareketlilik nedeniyle Blue Lagoon turistik bölgesi tahliye edildi.

İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasında yerel saatle 06.30'da sismik faaliyetler meydana geldi.

Sismik faaliyetlerin bir volkanik patlamaya yol açacağı endişesiyle Blue Lagoon turistik bölgesi tahliye edildi.

İzlanda Meteoroloji Ofisinden yapılan açıklamaya göre, sismik faaliyetlerin başlamasından bu yana bölgede 200'den fazla deprem kaydedildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.