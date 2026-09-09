Haberler

İzlanda Başbakanı Frostadottir, Trump'ın "harita" paylaşımına tepki gösterdi:

Güncelleme:
+30 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Devletlerin egemenliğiyle dalga geçmenin komik ya da normal bir yanı yok"

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, ABD Başkanı Donald Trump'ın, adayı "ABD toprağı" olarak gösteren harita paylaşımına ilişkin, "Devletlerin egemenliğiyle dalga geçmenin komik ya da normal bir yanı yok." dedi.

İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV, Başbakan Frostadottir ve İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir'in ABD Başkanı Trump'ın, adayı "ABD toprağı" olarak gösteren harita paylaşımının ardından ortak basın toplantısı düzenlediklerini belirtti.

Trump'ın, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaşmasındaki imanın "gülünç" olduğunu söyleyen Frostadottir, "Bu ifade şekli, İzlandalılara, Kanadalılara ve Grönlandlılara açıkça bir hakarettir. Bu konuda açık olmalıyız." diye konuştu.

Frostadottir, "Devletlerin egemenliğiyle dalga geçmenin komik ya da normal bir yanı yok." dedi.

Bakan Gunnarsdottir de paylaşımın "uygunsuz" olduğunu söyleyerek, İzlanda'nın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu belirtti.

Trump, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaşmış, haritada İzlanda da ABD bayrağının renklerine boyanmıştı.

Kaynak: AA
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi hayatını kaybetti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşi Cazibe'nin Simge'si yıllar sonra ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yahşi Cazibe'nin Simge'si ekranlara geri döndü! Görenler tanıyamadı
Galatasaray'da sakatlık alarmı! Okan Buruk'un önünde 2 farklı plan var

Galatasaray'da alarm! Okan Buruk'un önünde 2 farklı plan var
Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş

Günler sonra ortaya çıktı! Polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

Moral ziyareti olay oldu

Üsküdar'da seçimi kazandı, ilk durağı bakın neresi oldu

Üsküdar'da seçimi kazandı, ilk durağı bakın neresi oldu