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İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi

İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi
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NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni ziyaret etti, esnafla sohbet edip şehir manzarasını seyretti.

İZLANDA Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi, şehir manzarasını seyretti.

NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara'nın simge mekanlarından biri olan Ankara Kalesi'ni ziyaret etti. Başbakan Frostadottir, Ankara Kalesi'nde bulunan bir restoranda yemek yedi ve ardından Ankara Kalesi'nin içini turladı. Kale esnaflarından birisi de Başbakan Frostadottir'i, kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı. Kale içinde kısa bir turun ardından üst kısma çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi. Frostadottir, daha sonra kale esnafıyla sohbet ederek buradaki turunu tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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