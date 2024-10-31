İzinsiz Ağaç Kesimi Yapan Kişiye Para Cezası Uygulandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kaldırımdaki 15 yıllık ağacı izinsiz kesen kişi, Belediye Zabıta Daire Başkanlığı tarafından tespit edilerek para cezası aldı. Kesilen ağacın yerine yeni bir ağaç dikildi.
ŞÜPHELİYE PARA CEZASI
Kızıltepe ilçesinde kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testere kesen kişi, Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından tespit edildi. Bu kişiye, izinsiz ağaç kestiği gerekçesiyle para cezası uygulanırken, ağacın yerine de Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yeni bir ağaç dikildi.
Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),