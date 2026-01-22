Haberler

Ladik'te kamp yapan izcilerden Belediye Başkanı Topal'a ziyaret

Güncelleme:
Türkiye İzcilik Federasyonu Samsun Temsilciliği, yarıyıl tatili kapsamında Ladik'te kış kampı düzenledi. Zorlu hava koşullarında hayatta kalma eğitimleri alan minik izciler, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ı ziyaret ederek destek sözü aldı.

Türkiye İzcilik Federasyonu Samsun Temsilciliği, yarıyıl tatili dolayısıyla Ladik'te kamp gerçekleştirdi.

Zorlu kış şartlarında hayatta kalma ve doğa bilincini geliştirmek amacıyla kamp yapan izciler, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ı ziyaret etti.

Topal, yarıyıl tatilinde minik yürekleri ile soğuk havayı ısıtan minik izcileri belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ilçede geçirecekleri süre boyunca çalışmalarına her türlü desteği vereceğini kaydetti.

İzcilerin kampı, 26 Ocak Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
