İZBAN Seferleri Yeniden Başladı

Güncelleme:
Memur-Sen üyelerinin 1 günlük iş bırakma eylemi sonrası durdurulan İZBAN seferleri, yapılan açıklamalarla yeniden başlatıldı.

Memur-Sen üyelerinin, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyeti tekliflerini protesto etmek amacıyla başlattığı 1 günlük iş bırakma eylemi sonrası durdurulan İZBAN seferleri yeniden başlatıldı. Konuya ilişkin İZBAN'dan yapılan açıklamada, "UÇMS, BTS ve Türk Ulaşım Sen'in aldı karar uyarınca ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır" denildi.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
