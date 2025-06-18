İZBAN'da Güvenlik Görevlisi Sigara Nedeniyle Öldürüldü

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İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) sigara içen bir yolcuyu uyardıkları için saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Seydihan A. hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Mehmet D. hakkında soruşturma başlatıldı.

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) görev yapan bir güvenlik görevlisi, sigara içtiği için uyardığı yolcu tarafından darbedilerek öldürüldü.

İZBAN'da yolculuk yapan Mehmet D. (37), sigara içtiği gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı.

Uyarı nedeniyle Mehmet D. ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Şüpheli, güvenlik görevlileri Seydihan A. (44) ve Hasan K'yi (37) darbetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan güvenlik görevlileri, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan Seydihan A, sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seydihan A'nın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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