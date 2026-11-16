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İZBAN, Alsancak ve Hilal istasyonlarını katener teli kopması nedeniyle kapattı

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İZBAN'ın Alsancak istasyonunda arızalı trene müdahale sırasında katener teli koptu ve Alsancak ile Hilal istasyonları geçici kapatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkapınar-Alsancak arasında otobüs ve tramvayla alternatif ulaşım sağladı; seferler Kemer-Halkapınar'da sürüyor.

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alsancak istasyonunda arıza yapan bir trene müdahale sırasında katener telinin kopması sonucu Alsancak ve Hilal istasyonları geçici süreyle işletime kapatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, istasyondaki arızanın giderilmesi için başlatılan onarım çalışmaları nedeniyle belediye tarafından Halkapınar-Alsancak arasında otobüs ve tramvaylarla alternatif ulaşım sağlandığı belirtildi.

Tren seferlerinin ise Kemer–Halkapınar güzergahı üzerinden sürdürüldüğü aktarıldı.

Katener hattındaki onarım çalışmalarının devam ettiği, hattın en kısa sürede yeniden işletmeye açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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