Üye Girişi
Haberler
Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı

Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'e hakaret etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Putin'e ağır hakaretler
Birlikte şarkı da söylediler! İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
ABD'deki orman yangınları sırasında ateş hortumu oluştu

ABD'den endişelendiren görüntü! Ateş hortumu böyle görüntülendi

İyilik Treni Afganistan'a Ulaşarak 730 Ton İnsani Yardım Taşıdı

İyilik Treni Afganistan'a Ulaşarak 730 Ton İnsani Yardım Taşıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD koordinasyonunda gönderilen 21'inci 'İyilik Treni', Afganistan'a 730 ton insani yardım malzemesi ulaştırdı. Yardımlar, muhtaç ailelere dağıtılacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda insani yardım malzemeleri taşıyan 21'inci "İyilik Treni" Afganistan'a geldi.

"İyilik Treni"ni Herat vilayetinde, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Afgan Kızılayı Başkan Vekili Şahabettin Dilaver ile çok sayıda Türk ve Afgan yetkili karşıladı.

Trenle Afganistan'a getirilen 4 bin çadır, 43 bin battaniye, 5 bin aile mutfak seti, 10 bin gıda kolisi ile un, giyim, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan yaklaşık 730 tonluk insani yardım, ülkenin çeşitli bölgelerindeki muhtaç ailelere ulaştırılacak.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinin X'teki hesabından yapılan açıklamada, ilaç, gıda gibi temel insani yardım malzemelerinin yanı sıra Afgan halkının kış mevsiminin zorlu şartlarıyla başa çıkabilmesine yönelik ihtiyaç malzemelerini içeren yardımların ilerleyen günlerde ülkenin 34 vilayetinde dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Türk halkının kardeş Afgan halkına desteğinin simgesi olan İyilik Treni seferleriyle, Türkiye her zaman olduğu gibi ihtiyaç duyduğunda Afganistan'ın yanında olmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

AFAD koordinasyonunda gönderilen tren, 20 Aralık'ta Ankara'dan Afganistan'a doğru yola çıkmıştı.

Türkiye'den Afganistan'a 21 "İyilik Treni" ile gelen insani yardım miktarı 10 bin tona yaklaştı.

Afganistan'a daha önce gönderilen trenlerle gelen yardımlar on binlerce muhtaç Afgan aileye dağıtılmıştı.

Kaynak: AA / Bilal Güler - Güncel
img

1 Milyon Mehmet lakabıyla biliniyordu! Hayatını kaybetti
img

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun
img

İşte en düşük fiyata alınabilecek sıfır otomobiller
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF'den transfer dönemine 2 gün kala olay yaratacak karar

TFF'den transfer dönemine 2 gün kala olay yaratacak karar
VAR'da incelendi ama penaltı verilmedi: Herkes maçın bile önüne geçen bu pozisyonu tartışıyor

Herkes bunu tartışıyor! VAR'da incelendi ama penaltı verilmedi
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar

Son Dakika Haberleri

MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim? Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'de kimler var? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.