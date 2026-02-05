Haberler

Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi

Güncelleme:
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Dernek başkanı Ferdi Avcı, toplumda kan bağışı bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla 81 ilde eş zamanlı kampanyalar düzenlediklerini açıkladı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile Türk Kızılay iş birliğinde "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kampanyada vatandaşlar kan bağışında bulundu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İl Başkanı Ferdi Avcı, programda yaptığı konuşmada, dernek olarak iyiliği, dayanışmayı ve insan hayatını her şeyin üzerinde tuttuklarını söyledi.

Toplumda kan bağışı bilincinin yaygınlaşmasını amaçladıklarını belirten Avcı, bu kapsamda "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı kampanyalar düzenlendiğini ifade etti.

Avcı, kampanyaya destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Kan bağışı kampanyasının yarın sona ereceği bildirildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel



