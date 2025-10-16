İyilik İçin Sanat Derneği, Artweeks Istanbul'da Sanatseverlerle Buluştu

Sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği, Artweeks Istanbul'un 12. edisyonunda sanatseverlerle buluştu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Hicran Aksöz'ün üstlendiği İyilik İçin Sanat Derneği sergisi, The Ritz-Carlton Residences B Blok'un -1. katında ziyarete açıldı.

Bu yıl bağımsız sanatçılara odaklanan Artweeks Istanbul'da, İyilik İçin Sanat Derneği ilk kez kendi projelerinde yer alan sanatçıların yanı sıra bağımsız sanatçılara da yer vererek kapsayıcı bir sergi düzenledi.

Toplam 15 sanatçının 53 eserinden oluşan seçki, portre ve peyzajı, Michel Foucault'un özneleşme kavramı ekseninde yeniden ele alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen küratör Hicran Aksöz, seçkinin sanatçıların kendi dilini koruma çabasıyla şekillendiğini belirterek, "Her bir eser, bireysel anlatının özgünlüğünü savunurken, kolektif bir düşünme biçimini de yeniden tanımlıyor. Sanat piyasasının hakim söylemlerine karşı, özerk bir estetik duruşun mümkün olduğunu göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Selin Bozkurt ise şunları kaydetti:

"Dernek olarak 10 yıldır genç sanatçıların üretimlerini destekliyor, sanatın toplumsal etki alanını genişletmek için çalışıyoruz. Artweeks Istanbul 12. edisyonunda, dernek sanatçılarımızın yanı sıra bağımsız sanatçıları da davet ederek, sanatın birleştirici gücünü daha geniş bir zeminde göstermeyi hedefledik. Her bir sanatçımızın özgün dili, çağdaş sanatın bugünkü ruhuna güçlü bir katkı sunuyor. Bu etkinlik, üretim çeşitliliği ve bağımsız sanatın görünürlüğü açısından bizim için çok değerli."

Sergi, Artweeks Istanbul bünyesinde 26 Ekim'e kadar görülebilecek.

Türkiye ve dünya çağdaş sanatçılarının en güncel eserlerinin yer aldığı Artweeks Istanbul'un 12. edisyonu kapsamında düzenlenen tüm sergiler, paneller ve söyleşiler, sanatseverlere açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.