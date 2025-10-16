Haberler

İyilik İçin Sanat Derneği, Artweeks Istanbul'da Sanatseverlerle Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyilik İçin Sanat Derneği, 12. Artweeks Istanbul etkinliğinde bağımsız sanatçılara yer veren kapsayıcı bir sergi düzenledi. Küratör Hicran Aksöz, seçkinin özneleşme kavramı ekseninde şekillendiğini belirtti.

Sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği, Artweeks Istanbul'un 12. edisyonunda sanatseverlerle buluştu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Hicran Aksöz'ün üstlendiği İyilik İçin Sanat Derneği sergisi, The Ritz-Carlton Residences B Blok'un -1. katında ziyarete açıldı.

Bu yıl bağımsız sanatçılara odaklanan Artweeks Istanbul'da, İyilik İçin Sanat Derneği ilk kez kendi projelerinde yer alan sanatçıların yanı sıra bağımsız sanatçılara da yer vererek kapsayıcı bir sergi düzenledi.

Toplam 15 sanatçının 53 eserinden oluşan seçki, portre ve peyzajı, Michel Foucault'un özneleşme kavramı ekseninde yeniden ele alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen küratör Hicran Aksöz, seçkinin sanatçıların kendi dilini koruma çabasıyla şekillendiğini belirterek, "Her bir eser, bireysel anlatının özgünlüğünü savunurken, kolektif bir düşünme biçimini de yeniden tanımlıyor. Sanat piyasasının hakim söylemlerine karşı, özerk bir estetik duruşun mümkün olduğunu göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Selin Bozkurt ise şunları kaydetti:

"Dernek olarak 10 yıldır genç sanatçıların üretimlerini destekliyor, sanatın toplumsal etki alanını genişletmek için çalışıyoruz. Artweeks Istanbul 12. edisyonunda, dernek sanatçılarımızın yanı sıra bağımsız sanatçıları da davet ederek, sanatın birleştirici gücünü daha geniş bir zeminde göstermeyi hedefledik. Her bir sanatçımızın özgün dili, çağdaş sanatın bugünkü ruhuna güçlü bir katkı sunuyor. Bu etkinlik, üretim çeşitliliği ve bağımsız sanatın görünürlüğü açısından bizim için çok değerli."

Sergi, Artweeks Istanbul bünyesinde 26 Ekim'e kadar görülebilecek.

Türkiye ve dünya çağdaş sanatçılarının en güncel eserlerinin yer aldığı Artweeks Istanbul'un 12. edisyonu kapsamında düzenlenen tüm sergiler, paneller ve söyleşiler, sanatseverlere açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.