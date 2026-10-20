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İYİ Partili Yılmaz, Halk TV kayyımı ve gazeteci tutuklamasını sansür olarak niteledi

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İYİ Partili Yılmaz, Halk TV kayyımı ve gazeteci tutuklamasını sansür olarak niteledi
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İYİ Partili Yılmaz, Halk TV'ye kayyım atanmasını ve gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanmasını sansür olarak niteledi. Yılmaz, Türkiye'nin yeniden nefes almasının tek yolunun seçim olduğunu söyledi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, "Türkiye gerçeklerin iktidar sahipleri tarafından gizlenmesinin mümkün olmadığı yeni bir sürece girmiş görünmektedir. Kulakları tıkasalar, gözleri kapatsalar da patlayan foseptiğin ağır kokusu tüm memleketi sarmış durumdadır. Kuzeyimiz için güneyimiz için, iktidar için muhalefet için, topyekun Türkiye için temizlenmenin, yeniden nefes alabilmenin tek yolu sandıktır, seçimdir" dedi.

İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, şu açıklamaları kaydetti:

"Türk basını, Türk milletinin anayasal güvence altında korunan haber alma hakkı için hayati bir önem taşır. Bu kapsamda gazetecilik mesleğini büyük bir cesaret ve fedakarlıkla yapan basın emekçilerinin gayretleri her türlü takdirin üstündedir.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV'ye kayyım atanması, özellikle son iki yılda iktidarın Türk toplumunun haber alma hakkına uyguladığı ağır sansürün son halkasıdır. Ekranlarında, sayfalarında Türkiye'ye dair gerçeklere yer veren kurumlara ve gazetecilere yönelik yıldırma operasyonlarının sonuncusunda gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanmasını da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Tutuklanan Sayın Ağırel ve ayağında elektronik kelepçe ile ev hapsinde tutulan İsmail Saymaz'la birlikte, mesleklerini yaptıkları için cezaevinde olan tüm gazetecilerin yanında olduğumuzu ifade etmek boynumuzun borcudur.

Türkiye, gerçeklerin iktidar sahipleri tarafından gizlenmesinin mümkün olmadığı yeni bir sürece girmiş görünmektedir. Kulakları tıkasalar, gözleri kapatsalar da patlayan foseptiğin ağır kokusu tüm memleketi sarmış durumdadır. Kuzeyimiz için güneyimiz için, iktidar için muhalefet için, topyekun Türkiye için temizlenmenin, yeniden nefes alabilmenin tek yolu sandıktır, seçimdir."

Kaynak: ANKA
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