İYİ Parti Mersin Milletvekili Kocamaz'ı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, telefonda kendisini Mersin Terörle Mücadele (TEM) Müdürü olarak tanıtan şüpheli ve arkadaşı tarafından dolandırıldı. Kocamaz'ın 2,5 milyon TL ve 10 kilo altınını alan 2 şüpheli, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

14 Haziran'da İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini Mersin TEM Müdürü olarak tanıttı. Kocamaz'a, Mersin'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda kimliğinin çıktığını söyleyen kişi, şüphelilerin yakalanması için plan yaptıklarını ifade ederek para ve değerli eşyalarını kendilerine teslim etmesi gerektiğini belirtti. Şüpheli, operasyon gizliliğini gerekçe göstererek Kocamaz'ın çevresiyle iletişimini kesmesini istedi. Kocamaz da 16 Haziran'da kendisine verilen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Ayrıca yaklaşık 10 kilogram altın, ziynet eşyası ve 68 bin dolar ile 1900 avroyu Başkent Üniversitesi girişinde şüpheliye elden teslim etti.

'ALTINLARIMI TESLİM ETMEYE İKNA ETTİLER'

Bir süre sonra durumdan şüphelenen Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Kocamaz, emniyetteki ifadesinde, "14 Haziran'da beni, kendini Mersin TEM Müdürü olarak tanıtan şahıs aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek, altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler. Konutkent'teki evimden çıkarak altınları ve parayı çanta içerisine koymak suretiyle Başkent Üniversitesi önünde çantayı bir şahsa teslim ettim" dedi. Polisin çalışması sonucu 2 şüpheli, İstanbul'da taksinin içinde altın ve paralarla yakalandı. Ankara'ya getirilen şüpheliler, adliyeye sevk edilerek hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı