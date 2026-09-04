Haberler

İYİ Parti'den Bakan Yumaklı'ya saksılı fidan tepkisi: Rehber video yayımladı

İYİ Parti'den Bakan Yumaklı'ya saksılı fidan tepkisi: Rehber video yayımladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bir etkinlikte saksıyla ağaç dikmesini eleştirerek sosyal medyadan ağaç dikme videosu paylaştı. Ulusoy, videoda kazma, kürek ve fidan kullanımını göstererek, 'saksıyla incir fidanı dikmeyin' uyarısında bulundu ve Yumaklı'ya özel eğitim videosu hazırladıklarını belirtti.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bir etkinlikte saksıyla ağaç dikmesini eleştirerek, sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda ağaç dikti.

İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bir etkinlikte saksıyla ağaç dikmesini eleştirerek, sosyal medya hesabından bir ağaç dikme videosu yayımladı. Ulusoy, "Sayın İbrahim Yumaklı, saksısıyla incir fidanı dikmeye çalıştığınızı görünce size bir rehber video hazırlayalım dedik" ifadesini kullandı. Ulusoy, şunları kaydetti:

"Tarım Bakanı olarak size en ilkel tarım aletlerini tanıştırarak başlayayım. Bu gördüğünüz kazma. Bu gördüğünüz kürek. İşte bu da incir fidanı. Aman ha, saksıyla incir fidanı dikmeyin. Sayın Bakanım, burası önemli. Saksıyı çıkarıyoruz. Toprakla buluşturmak için açıyoruz. Sayın Bakan, size özel eğitim videosunun sonuna geldik. İnşallah fidan nasıl dikilir öğrenmişsinizdir."

Kaynak: ANKA
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! Sakız çiğneyerek geldi

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! Sakız çiğneyerek geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı

Erdoğan'dan ahde vefa! Cemaatten helallik isteyip tabuta omuz verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi

Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi
Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur

Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı

Kimsenin ayrıcalığı yok! Son operasyondaki isim dikkat çekti

NATO petrol boru hattı patladı! Ekipler bölgeye sevk edildi

NATO petrol boru hattında patlama! Yetkililer bölgeye sevk edildi
Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi

Rusya ülkenin en önemli kurumunu vurdu: Misilleme talimatı hemen geldi
Girne'deki gemi faciasında 554 metre derinlikte naaş çıkarma operasyonu sürüyor!

Girne'deki gemi faciasında 554 metre derinlikte mücadele!
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı