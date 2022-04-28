İyi Partili Şenol Sunat, Ysk Başkanı Muharrem Akkaya'yı Ziyaret Etti - Haberler

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İyi Partili Şenol Sunat, Ysk Başkanı Muharrem Akkaya'yı Ziyaret Etti

ANKA - Ceylan Sağlam - Güncel
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İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'yı ziyaret etti. 

İyi Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'yı ziyaret etti. 

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Şenol Sunat, YSK Başkanı Muharrem Akkaya'yı ziyaret etti. Sunat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak YSK Başkanı Sayın Muharrem Akkaya'yı ziyaret ettik ve seçim güvenliği üzerine fikir alışverişinde bulunduk."

ANKA / Ceylan Sağlam - Güncel

Yüksek Seçim Kurulu, Milletvekili, İYİ Parti, Ankara, Güncel, Haberler

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