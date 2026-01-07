İyi Partili Özatıcı: "Şara, Şu Anda Htş'nin Yaptığı Bir Saldırıda Yaralanmış Olabilir"

Haber : Halil YATAR Kameraman: Ünal AYDIN

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, günlerden beri görüntü vermediğini belirterek, " Şara'nın eski alışveriş görüntüleri sanki bugün verilmiş gibi lanse ediliyor. Şara şu anda HTŞ'nin yaptığı bir saldırıda yaralanmış olabilir. Görevi başında muhtemelen değil" dedi.

İyi Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Suriye'de yaşananlara ilişkin konuşan Özatıcı, sürecin, İYİ Parti'nin söylediği noktaya doğru gittiğini söyledi.

Özatıcı, "Çünkü biz en başından beri şunu söyledik. Sayın Genel Başkanımız, liderimiz Dervişoğlu ve tüm kurmay kadrolar şunu söyledi, 'PKK silah bırakıyor, Türk milletine söylenmiş büyük bir yalandır. Çünkü Amerika'nın beslediği, büyüttüğü, eğittiği, donattığı, Suriye'nin 3'te 1'ine yerleştirdiği PKK terör örgütü, Amerika istemediği müddetçe, İsrail istemediği müddetçe asla silah bırakmaz'. Ama devleti yönetenler, idare edenler, onlar şöyle zannettiler. 25 yıldan beri hücrede olan bir bebek katili öyle diyor diye, 75 yaşındaki bir terörist eskisi öyle diyor diye silah bırakacağını zannetmişler ki, bugün şaşkınlar, şaşırıyorlar" diye konuştu.

MHP kurmalarının, Cumhur İttifakı mensuplarının mensuplarının açıklamalarına bakıldığında, şaşırdıklarının görüleceğini belirten Özatıcı, şöyle devam etti:

"Beyler niye şaşırdınız ki? Neye şaşırdınız? Yani şaşırdığınız nokta, neye şaşırıyorsunuz? Şaşırdığınız nokta, Mazlum Abdi'nin mazlum çıkmaması mı oldu? Şaşırdığınız nokta, PKK-YPG'nin sahibinin İsrail olduğu mu oldu? Amerika olduğu mu oldu? Neye şaşırıyorsunuz? Şimdi o yeni apoculuktan bir manevrayla dönebilir miyiz' Şu anda bunu yapmaya çalışıyorlar, buna müsaade etmeyeceğiz. Onu baştan söyleyeyim. Bu eski ve yeni apocuları bu şekilde tasnif edeceğiz ve bu şekilde damgalayacağız. Çünkü biz bunlara, 'Bunu yapmayın, Türk Milleti'nin iradesinin tecelligahı olan TBMM'yi Öcalan'la muhatap kıldırmayın' dedik, bunu yaptılar. 'Öcalan'ı muteber hale getirmeyin, Öcalan posterleriyle nümayişler yaptırmayın' dedik, yaptırdılar. Tüm bunları yaptılar ve terörist başını bu sürecin merkezine koydular. Şimdi bu işin geri dönüşü yok onlar açısından. Onlar açısından geri dönüşü yok.

Suriye'deki tablo bizim bir buçuk yıldan beri her gün anlattığımız tablo. Bakın şunu söyleyeyim, son netleştirelim. Suriye'nin güneyinde, şu anda Suriye'nin kuzeninde nasıl ki YPG, PYD, PKK bir Amerikan projesi olarak oradaysa emin olun ki Selefi yapıların artıkları olan güney kısmında mücavir bölgelerdeki yapılar da aynı şekilde bir Amerikan projesidir. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti güney sınırında asla bir PKK-YPG devletçiğine müsaade etmeyecektir"

Vatandaşlarımız bunu bilsin, 1979 yılında Sovyetler Birliği Afganistan'a girdi. Ondan sonra Amerikalılar o bölgede bu Taliban'ı, El-Kaide'yi, Selefiler'i yetiştirdi. ve şimdi Afganistan'da olan Irak geldi. Irak'ta olan Şara, Suriye'ye geldi 2012'de. Şimdi güneyde Amerika'nın güdümünde bir Selefi yapı. Kuzeyde Amerika'nın, İsrail'in güdümünde bir PKK ayrılıkçı, Kürtçü yapı. ve iki yapı sanki birbiriyle mücadele ediyormuş gibi görünerek Türkiye ve Türk milletine karşı bir ulusal güvenlik problemi oluşturmak isteniyor. Bir milli güvenlik sorunu ihraç edilmek isteniyor Suriye üzerinden. Buna müsaade etmeyeceğiz. Son sözümüz bu olsun. Yani bu sadece bir partinin de sözü değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1289 kilometrelik güney sınırında asla bir PKK-YPG devletçiğine müsaade etmeyecektir."

"Şara'nın HTŞ'nin kendi iç çatışmasında bulunduğuna dair de bazı haberler var"

Cenk Özatıcı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, bazı sosyal medya hesaplarındaki suikast iddialarının ardından başkent Şam'daki Mezze Mahallesinde market alışverişi yaptığına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Şimdi şu anda Suriye'de neler oluyor? Şu anda bir spekülasyon var ama bu spekülasyon artık biraz dedikodu olmanın ötesine geçti. Çünkü Şara günlerden beri görüntü vermiyor. Şara'nın eski alışveriş görüntüleri sanki bugün verilmiş gibi lanse ediliyor. Ama Şara'nın HTŞ'nin kendi iç çatışmasında bulunduğuna dair de bazı haberler var. Bunları teyit edemiyoruz. Ama böyle olması durumunda aslında nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Yani İsrail'in, Amerika'nın yahut diğer dış kuvvetlerin kullan-at vardır ya, kullan-at bir lider. Yani bugün Şara şu anda HTŞ'nin yaptığı bir saldırıda yaralanmış olabilir. Görevi başında muhtemelen değil. Bu gelişmeler aslında yıllarca hatta aylardan beri AKP hani Şara üzerine bir propaganda yaptı. Bir fetih propagandası yaptı. Ne kadar kırılgan olduğunu, Şara'nın bir aktör olarak aslında Türkiye'ye değil, başka kuvvetlere bağlı olduğunu ve arzu edildiğinde değiştirilebileceğini de ortaya koymuş oldu. Dolayısıyla şimdi takip edeceğiz, hep birlikte göreceğiz. Şara şu anda hayatta mı? Yaralandı mı, yaralanmadı mı? HTŞ'nin içinde bir çatışma var mı yok mu ki biz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi çok büyük önem taşıyor."