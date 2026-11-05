İYİ Partili Ofluoğlu, Kurtulmuş'a Barış Anneleri kabulünde gazileri sordu

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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Barış Anneleri heyetini kabul etmesine tepki göstererek, "Bu toprakları vatan yapan, bedelini kanıyla, canıyla ödeyen gazilerimizi, annelerini, eşlerini niye kabul etmediniz Sayın Numan Kurtulmuş?" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Barış Anneleri heyeti ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Görüşmede, Barış Anneleri heyetine DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan ile Van Milletvekili Mahmut Dindar eşlik etmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, sosyal medya hesabından TBMM Başkanlığı'nın kabule ilişkin fotoğrafını paylaştı ve şunları kaydetti:

"Gaziler tam 48 gün devleti yöneten iktidardan bir muhatapla görüşmek istedi, görüşmediniz. Protezleri çöp poşetlerine tıkılarak Güvenpark'tan kovuldular. Milletçe görüyoruz ki terörist başı bebek katiline özgürlük isteyenleri ise baş köşede ağırlamışsınız. Bu toprakları vatan yapan, bedelini kanıyla, canıyla ödeyen gazilerimizi, annelerini eşlerini niye kabul etmediniz Sayın Numan Kurtulmuş?"

Kaynak: ANKA