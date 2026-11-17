İYİ Partili Dalgın, Sözcü TV'ye kayyım sürecinde 'uyarmıştık' dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Sözcü TV operasyonuna sosyal medyadan açıklama yaptı. Dalgın, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' festivalinin Sözcü TV'ye kayyım ile devam ettiğini belirterek 'Bu değirmene su taşıyanları uyarmıştık' dedi.
(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' festivali Sözcü TV'ye kayyım ile devam ediyor. Bu değirmene su taşıyanları uyarmıştık" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' festivali Sözcü TV'ye kayyım ile devam ediyor. Bu değirmene su taşıyanları uyarmıştık" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA