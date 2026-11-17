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(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' festivali Sözcü TV'ye kayyım ile devam ediyor. Bu değirmene su taşıyanları uyarmıştık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' festivali Sözcü TV'ye kayyım ile devam ediyor. Bu değirmene su taşıyanları uyarmıştık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA