İyi Partili Bilge Yılmaz: 128 Milyar Doların Bir Kısmı, Türkiye'ye Yüksek Faiz İçin Gelmiş Yabancıya Gitti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, "Berat Albayrak döneminde bu borç kağıtları, kamu bankaları tarafından iyi fiyattan yabancılardan alındı. Yani bir şekilde biz bu yabancılara çok iyi bir çıkış olanağı sağladık... O 128 milyar doların bir kısmı, Türkiye'ye yüksek faiz için gelmiş yabancıya çok karlı bir şekilde çıkış yapma şeklinde onlara satıldı. ve bu para da gitti kısa vadede geri gelecek gibi de durmuyor" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, "Önce 128 milyar dolar, ardından 55 milyar dolar... Merkez Bankası'nın döviz rezervleri çarçur ediliyor. Peki nereye gidiyor, neden harcanıyor" notu ile video açıklama yayınladı. Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından bugün yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Uygulanan yanlış politikalar ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, elindeki döviz rezervlerini çarçur etti açıkçası. Uzun süredir bu kamuoyunu da meşgul eden bir konu. İşte önce 128 milyar dolar, ondan sonra ikinci bir 55 milyar dolar… Bu paralar nereye gidiyor, neye harcanıyor? Şimdi doğru para politikaları uygulanmayınca, vatandaşın doğru para politikaları uygulandığına güveni kalmayınca, Türk lirasından bir kaçış oluyor. ve bu da maalesef doların ve diğer yabancı para birimlerinin Türk lirasına karşı değer kazanmasına yol açıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bin bir zorlukla biriktirdiği dolarlar çarçur edildi. Bunlar arka kapıdan ve direk olarak piyasaya sürüldü. Peki, bu dolarları kim aldı?

Türkiye'de uzun yıllardan beri yatırım yapan yabancı bir grup var. Bu insanlar Türkiye'nin devlet iç borçlanma kağıtlarını alırlar, borsaya girerler ve ekonomi kötü gittikçe bu yabancılar Türkiye'den çıkmak istediler. Bu yabancılar diyelim ki, devletin borç kağıtlarına girmişler yani Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk lirası olarak borç vermişler. Burada onlar bu kağıtlarını satmak istedikleri zaman o kağıtların değeri düşüyor. ve buna bağlı olarak da faizler artıyor. O da genelde bir olumsuz hava yaratıyor. Bu olumsuz hava yaratılmasın diye bu Sayın Berat Albayrak döneminde bu borç kağıtları, kamu bankaları tarafından iyi fiyattan yabancılardan alındı. Yani bir şekilde biz bu yabancılara çok iyi bir çıkış olanağı sağladık. Onların elindeki kağıtları iyi fiyattan aldık. Daha sonra da bu ellerinde olan Türk liralarını çok iyi fiyattan dolara geçmelerine müsaade ettik. Yani Merkez Bankası yabancılara çok iyi fiyattan dolar sattı. O 128 milyar doların bir kısmı, Türkiye'ye yüksek faiz için gelmiş yabancıya çok karlı bir şekilde çıkış yapma şeklinde onlara satıldı. ve bu para da gitti kısa vadede geri gelecek gibi de durmuyor.

Bunun dışında tabii Türkiye'deki kendi halkımız da özellikle hane halkı da gidişattan memnun olmadığı ve Türk lirasına güvenmediği için birikimlerini sürekli yabancı para birimleri üzerinden özellikle dolara çevirip orada tasarruf etmeye başladı. Bu da tabi ki dolara olan talebi iyice arttırdı. Bir kısmı da parada hane halkına, yerleşik vatandaşlarımızın birikimlerine gitti."

ANKA / Güncel