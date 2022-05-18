İyi Partili Ali Kıdık: Atatürk Havalimanı'ndaki Korsan Yıkımdı. Ankara'dan Gerekli Yazının Apar Topar Gönderilmesiyle Yeniden Başladı - Haberler

EDDA SÖNMEZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin İYİ Partili üyesi ve Grup Sekreteri Ali Kıdık, " Atatürk Havalimanı'nda iki gün önce başlatılan kazı korsan bir kazıydı. Yıkım korsan bir yıkımdı. Evrakların eksik olması nedeniyle ara verilen yıkım Ankara'dan gerekli yazının apar topar gönderilmesiyle yeniden başladı" dedi.

İBB Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı'nda başlayan yıkımı, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kamuoyuna duyurarak, bu duruma tepki göstermişti. İstanbul Havalimanı'nın kullanıma başlanmasının ardından kapatılan Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan Millet Bahçesi projesi için pistin kırılmaya başlanması, başta CHP, İYİ Parti olmak üzere siyasi partilerin ve kamuoyunun tepkisine yol açmıştı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ali Kıdık, yeni iddialarda bulundu. İYİ Partili Ali Kıdık, şunları söyledi:

"İKİ GÜN ÖNCE BAŞLATILAN KAZI KORSAN BİR KAZIYDI. YIKIM KORSAN BİR YIKIMDI"

"Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi adı altında iki gün önce başlatılan yıkım faaliyetleri bu sabah itibariyle durmuştu. Bunun sebebini merak ettim. Acaba bu kadar tartışmaların odağında olduğu için milletin tepkisinden dolayı mı bu durduruldu, yoksa Cumhurbaşkanı böyle bir hassasiyet mi gösterdi dedim. Onu öğrenmek için Devlet Hava Meydanları yetkililerini aradım. Öğrendiğim şu: Resmi evrakların Atatürk Havalimanı'na ulaşmadığı ve bu sebeple yıkımın durdurulması kararı alındığı ve resmi evrakların gelmesinden sonra yeniden yıkımın başlayacağı bilgisine ulaştım. Dolayısıyla şu bir gerçek ki burada yapılan, iki gün önce başlatılan kazı korsan bir kazıydı. Yıkım korsan bir yıkımdı."

"YIKIMA 2 SAATLİK EVRAK ARASI VERİLDİ"

İYİ Partili İBB Meclis üyesi Ali Kıdık daha sonra sosyal medyadan "evrakın Ankara'dan apar-topar gönderildiğini" açıklamasını yaptı. Kıdık, "Atatürk Havalimanı yıkım faaliyetlerine 2 saatlik resmi evrak arası verilmişti. Evrak Ankara'dan apar-topar gönderildi ve milletimizin milli değeri yeniden paramparça edilmeye başlandı" dedi.