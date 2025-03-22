İYİ Parti Saraçhane Eylemlerine Katılıyor

(ANKARA) - İyi Parti, bu akşam Saraçhane'deki eylemlere katılma kararı aldı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saat 21.45'te İzmir'den İstanbul'a geçerek bu akşam Saraçhane'deki eylemlere katılma kararı aldı. Dervişoğlu, İYİ Parti üyelerini de Saraçhane'ye davet etti.