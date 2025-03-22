İşte İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifade

İşte İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifade
RTÜK Başkanı'ndan İmamoğlu uyarısı

RTÜK Başkanı'ndan tv kanallarına çok sert "İmamoğlu" uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel, şimdi kimi sırtından hançerleyeceksiniz?

Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Şimdi kimi hançerleyeceksiniz?
İddia olay! İBB, 'Doğal afet' maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış

İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış

İYİ Parti Saraçhane Eylemlerine Katılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saat 21.45'te İzmir'den İstanbul'a geçerek bu akşam Saraçhane'deki eylemlere katılma kararı aldı ve parti üyelerini de eyleme davet etti.

(ANKARA) - İyi Parti, bu akşam Saraçhane'deki eylemlere katılma kararı aldı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saat 21.45'te İzmir'den İstanbul'a geçerek bu akşam Saraçhane'deki eylemlere katılma kararı aldı. Dervişoğlu, İYİ Parti üyelerini de Saraçhane'ye davet etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title