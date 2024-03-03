İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Kılıçaslan Ziyaretlerine Devam Ediyor

İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Ahmet Uçak ve Serdivan Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz ve parti yöneticileri eşliğinde Erenler Modern Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Kılıçaslan, burada vatandaş ve sanayici esnafının sorunlarını dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıçaslan, iddialı olduklarını ve modern sanayiyi doğal gaza kavuşturacaklarını belirtti.

Daha sonra Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği (SAKİGAD) Başkanı Nagihan Aygün ve yönetimi ile görüşen Kılıçaslan, ülkenin çok ihtiyacı olan kadın girişimcilere her zaman destek olacaklarını anlattı.

Girişimcilere yönelik projelerini anlatan Kılıçaslan, "Bizler göreve geldiğimizde girişimcilerimiz için ürettiğimiz projelerimizi hayata geçireceğiz. Özellikle kadın girişimcilerimize uygulayacağımız pozitif ayrımcılıkla her daim destekçileri olacağız." ifadesini kullandı.