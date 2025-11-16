İYİ Parti'nin Olağan İl Kongresi: Müsavat Dervişoğlu'ndan Güçlü Mesajlar

İyi Parti'nin 4'üncü Olağan İl Kongresi İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. İl Kongresi'nde konuşma yapan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, "Siyasetin yeniden tanzim edilmesi gerekiyor birilerine göre ve bu denklemde İYİ Parti olmasın istiyorlar. İYİ Parti'yi dar bir marjinal alana sıkıştırmak istiyorlar. Biz İYİ Parti'yi Türk siyasetinde boşalan merkeze ikame etmek için kurduk. Dar alanlarda kısa paslaşmalar yapmakla asla ve kat'a işimiz olamaz." dedi.

İYİ Parti'nin 4'üncü Olağan İl Kongresi İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Olağan İl Kongresi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kongrede bir konuşma yaptı.

'SİYASET KALANLARLA YAPILIR'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu kongrelerin bile bu güzellikler için de yapılmasını dahi beklemiyorlardı. Onlara göre Türkiye'de ve İstanbul'da İYİ Parti bitmişti.Şimdi gelsinler bu salonda İYİ Parti'nin ne olduğunu İstanbul'un ne olduğunu görsünler. Partimizin 44 milletvekiliyle geldiği parlamentoda bugün 29 kişiyiz. 15 arkadaşımız partisinden istifa etti.Emin olun dava arkadaşlarım, birini bile kararından vazgeçirebilmek için bir tek cümle bile kurmadım. Çünkü ben biliyorum siyaset gidenlerle değil kalanlarla yapılır. " dedi.

'MERAL AKŞENER İLE ARAMA KİMSE GİREMEZ'

Dervişoğlu, "Benim bu partinin geçmişiyle hiçbir problemim yok olamaz. Bu partiyi kuran irade yok sayılamaz. Açık olarak söylüyorum. Benim Sayın kurucu Genel Başkanım Meral Akşener ile arama hiçkimse giremez. Herkes bunu böyle bilsin.Bu tartışmaları çıkaranlardan bu tartışmalardan beslenmeye kalkışanlardan azami ölçüde uzak durmanızı istirham ediyorum. Her yerde söylediğimi burada tekrarlıyorum. Aranıza şeytanları sokmayın diyorum. Herkes bize baktığında İYİ Parti neler konuşuyor, İYİ Parti neler anlatıyor, İYİ Parti sorunlara hangi pencereden bakıyor ve o sorunların çözümü için hangi projeleri yapıyor ve kamuoyuyla buluşturuyor diye kamuoyunun bize öyle bakması lazım. Millet bize nereden bakıyor. Televizyonları açtığında 'Şurada şu var burada bu var. Bu gider mi bu döner mi.' oradan bakıyor. Kimsenin bir yere gideceği, kimsenin de bulunduğu yerden gideceği yok. " diye konuştu.

'BU DENKLEMDE İYİ PARTİ OLMASIN İSTİYORLAR'

Dervişoğlu konuşmasının devamında, "Siyasetin yeniden tanzim edilmesi gerekiyor birilerine göre ve bu denklemde İYİ Parti olmasın istiyorlar. İYİ Parti'yi dar bir marjinal alana sıkıştırmak istiyorlar. Biz İYİ Parti'yi Türk siyasetinde boşalan merkeze ikame etmek için kurduk. Dar alanlarda kısa paslaşmalar yapmakla asla ve kat'a işimiz olamaz. Sefaletle savaşacağız, vurgunculukla savaşacağız, yolsuzlukla savaşacağız, üretimsizlikle savaşacağız, işsizlikle savaşacağız, umutsuzlukla savaşacağız. Büyük bir mücadele bekliyor bizi.Vakit tamamdır bu saatten sonra çıktığımız yolculuğun adı iktidar yolculuğudur. Artık söylüyorum vakit tamamdır. İYİ Parti köküyle gövdesiyle dallarıyla yapraklarıyla meyvalarıyla çiçekleriyle Türk millletiyle hemhal olmuştur O sebeple kaybedecek 1 dakikamız bile yoktur; ama kazanacağımız büyük zaferler bizleri beklemektedir" dedi.