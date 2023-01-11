İYİ Parti'de İl Başkanlığından istifa eden Buğra Kavuncu'ya yeni görev

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığından istifa eden Buğra Kavuncu'nun yeni görevi belli oldu. Kavuncu, seçim kampanyasından sorumlu genel başkan başdanışmanlığı görevine atandı.

İyi Parti'de İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Buğra Kavuncu'nun yeni görevi belli oldu. İyi Parti, Buğra Kavuncu'nun seçim kampanyasından sorumlu genel başkan başdanışmanlığı görevine atandığını açıkladı.

GENEL BAŞKAN BAŞDANIŞMANI OLDU

Partinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Buğra Kavuncu'ya yeni görevinde başarılar diledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Buğra Kavuncu Partimizin Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz…"