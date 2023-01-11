Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Parti'de İl Başkanlığından istifa eden Buğra Kavuncu'ya yeni görev

Güncel Haberler

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığından istifa eden Buğra Kavuncu'nun yeni görevi belli oldu. Kavuncu, seçim kampanyasından sorumlu genel başkan başdanışmanlığı görevine atandı.

İyi Parti'de İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Buğra Kavuncu'nun yeni görevi belli oldu. İyi Parti, Buğra Kavuncu'nun seçim kampanyasından sorumlu genel başkan başdanışmanlığı görevine atandığını açıkladı.

GENEL BAŞKAN BAŞDANIŞMANI OLDU

Partinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Buğra Kavuncu'ya yeni görevinde başarılar diledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Buğra Kavuncu Partimizin Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz…"

İYİ Parti'de Buğra Kavuncu'ya yeni görev! Seçim kampanyasından sorumlu olacak

Kaynak: ANKA / Güncel

Buğra Kavuncu İYİ Parti İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title