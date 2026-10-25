İYİ Parti'nin 9. yılında Kavuncu, önümüzdeki sürecin daha iyi olacağını söyledi

Haber : Halil YATAR - Kameraman: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, partisinin kuruluşundan bu yana geçen 9 yılda çok ciddi mücadeleler verdiğini belirterek, "Çok ciddi sıkıntılarla boğuştuk ama Allah'a şükür ayakta kaldık onun gururu var. İyi gidiyoruz onun mutluluğu var. Önümüzdeki günler, önümüzdeki süreç daha da iyi olacak. Onun da heyecanını var. Yani gururluyuz, mutluyuz ve heyecanlıyız" dedi.

Kavuncu, partisinin 9. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Partisinin kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Kavuncu, şöyle devam etti:

"Böyle günler aynı zamanda bir muhasebe de yaptığınız günler oluyor. Geçmişi düşünüyorsunuz, gelecekte neler yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz, geçmişte neler yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Birlikte yol yürüdüğünüz arkadaşlarınızla bir araya geliyorsunuz. Biz her şeyden önce gururluyuz. Çünkü bu 9 yıl çok ciddi mücadeleler verdik. Çok ciddi sıkıntılarla boğuştuk ama Allah'a şükür, ayakta kaldık onun gururu var. İyi gidiyoruz onun mutluluğu var. Önümüzdeki günler, önümüzdeki süreç daha da iyi olacak, onun da heyecanını var. Yani gururluyuz, mutluyuz ve heyecanlıyız.

"TÜRKİYE ARTIK SEÇİM SATHINA GİRDİ"

Şimdi tabii Türkiye artık seçim sattına girdi. Önümüzde bir genel seçim var. İşte bu 1 ila 1,5 yıl arasında bir vakitte olacak gibi gözüküyor. Belki bir ihtimal daha da erken olabilir. Dolayısıyla sadece biz değil, her siyasi parti bu genel seçimlere her anlamda hazır olmalı. Dün biz il başkanlarımızla, genel idare kurulumuzla toplantı yaptık. Toplantının ana gündem konularından bir tanesi de sandık güvenliğiydi. Tabii seçim ne zaman olursa olsun her siyasi partiye, özellikle bugünkü muhalefete düşen en büyük görev, vatandaşın, seçmenin iradesinin sandıklara tam olarak yansımasını ve o iradenin de eksiksiz, noksansız ve hatasız tecelli etmesini sağlamak. O anlamda seçim işleri başkanlığımız dün hem il başkanlarımıza, hem Genel İdare Kuruluna bir bilgilendirme yaptık. Sandık güvenliğinin nasıl sağlanacağı, sandıkta kullanılan oyların nasıl sayılacağı, bununla ilgili alınması gereken tedbirler, ihtiyaçlar... Teferruatlı bir değerlendirme yaptık. Aynı zamanda tabii her siyasi parti gibi biz de fikirlerimizi, düşüncelerimizi gündeme dair, görüşlerimizi seçmenimize ulaştırma konusunda nasıl bir yol izleyeceğiz, bunları değerlendirdik. Önümüzdeki sürecin ana belirleyicisi bana göre genel seçim, genel seçimlere olan hazırlık.

"BÜYÜK BİR FON KRİZİ YAŞIYORUZ"

Büyük bir fon krizi yaşıyoruz. Bunun her anlamda pes etmeden ve gündemden düşürmeden sıcak tutulması, sorumluların hesap vermesi ve Türkiye'nin bir daha bu tür krizleri yaşamaması için bunlara sebep olanların muhakkak ifşa edilip cezalandırılması gerekiyor. Yine hassasiyetle takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye diye adlandırdıkları bir süreç var. Bir çerçeve yasa çıktı biliyorsunuz. Oradaki tereddütlerimiz, endişelerimiz, ülkemizin geleceğine dair yaşadığımız, şüpheler, bunlar çok önemli. Bunları da gene biz milletimizle paylaşmaya, bu konuda gördüğümüz riskleri anlatmaya devam edeceğiz.

"BÜTÇE DÖNEMİNE GİRDİK"

Kısa vadede bütçe dönemine girdik. Yani öyle bir bütçe yapmış ki iktidar, bir de onu 3 kelimeyle, kavramla tanımlamış. Kavramlardan bir tanesi 'Dayanıklılık'. Yani bu bütçe bütün bu yaşanan fon krizlerinin hepsini bir araya getirdiğinizde ödediğiniz faiz miktarını da bir yana koyduğunuzda, geçen sene ödenen faizin 3 katı bir faiz ödenecek. Yani milletin emeğinin, alın terinin, bu ülkenin kaynaklarının nasıl heba edildiğinin bir göstergesi aslında, bir çöküş bütçesi bu. Bu da önümüzdeki 2 ayın ana gündem maddesi olacak çünkü bütçe Meclis'e geldi. İşte hem kasım hem aralıkta yoğun olarak da Meclis'e gelen ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden dolayı aslında bir noktasına, virgülüne dahi Meclis'in müdahale ettirilmediği, bütçenin sahibi olan Cumhurbaşkanı Meclis'e gelip kendi bütçesini savunmadığı bir, üzgünüm ama bir süreci yaşatacaklar yine Türkiye'ye. Ancak biz bu şartlar altında üstümüze düşeni yapıp milletimize, bütün detaylarını o bütçenin bütün şeffaflığıyla anlatmaya çalışacağız."

Kaynak: ANKA