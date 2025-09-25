İYİ Parti Mitingi İçin Davet

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı, "İlelebet Cumhuriyet için Türk milletinin birliği ve istiklali için 'bu kara düzen değişecek' diye haykırmak için 27 Eylül Cumartesi günü Mersin Yenişehir miting alanında buluşuyoruz. Al bayrağımızın gölgesinde, bu kutlu yürüyüşe siz de davetlisiniz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Büyük Türk milleti,

Birinci Vazifen Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

İlelebet Cumhuriyet için Türk milletinin birliği ve istiklali için 'bu kara düzen değişecek' diye haykırmak için 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da, Mersin Yenişehir Miting Alanı'nda buluşuyoruz. Al bayrağımızın gölgesinde, bu kutlu yürüyüşe siz de davetlisiniz."