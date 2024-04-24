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İYİ Parti Milletvekili Uz'un Kurultay İtirazı Reddedildi

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İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un, partisinin 27 Nisan'da yapacağı olağanüstü kurultay için hazırlanan delege listesinde yapılan usulsüzlükleri iddia ettiği itirazı, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

(ANKARA)- İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un, partisinin 27 Nisan'da yapacağı olağanüstü kurultay için hazırlanan delege listesinde "Sistemli ve organize usulsüzlükler yapıldığı" gerekçesiyle Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz, iddiaların soyut mahiyette kalması gerekçesiyle reddedildi.

İyi Parti 5. Olağanüstü Kurultayı, 27 Nisan'da Ankara ATO Congresium'da yapılacak. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, kurultay için hazırlanan delege listesinde "sistemli ve organize usulsüzlükler yapıldığını" iddia etmişti. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, Uz'un listeye yaptığı itirazı iddiaların soyut mahiyette kaldığı gerekçesiyle reddetti.

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Kaynak: ANKA / Güncel

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