Haberler

İYİ Parti Milletvekili Olgun'dan Gıda Zehirlenmesi Olayına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İstanbul'da gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu hakkında sağlık sistemindeki ihmallere dikkat çekti. Olgun, bu olayın sistematik bir yönetim kusuru olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaydeden anne ve 2 çocuğuna ilişkin olarak, "Bu ülkede sağlık sisteminin görevi, hastayı kapıdan göndermek değil, hayatta tutmaktır. Eğer bir taburcu işlemi iki çocuğumuzu ve annesini mezara götürüyorsa burada sadece ihmal değil, sistematik bir yönetim kusuru vardır" dedi.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk ve annesi hayatını kaybetti. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir ailenin yok oluşu ile yüzleşiyoruz ve biliyoruz ki bu bir kader değil, göz göre göre gelen bir ihmal zinciri" dedi.

İlk müdahalenin ardından taurcu edildiklerini belirten Olgun, "Hangi tetkikler yapıldı? Toksikoloji sonucu beklenmeden neden taburcu edildiler? Gıda zehirlenmesi şüphesi taşıyan çocuklar neden gözlem altına alınmadı? Bu kararın altına kim imza attı? Bakanlık bu ihmali neden denetlemedi?" diyerek tepki gösterdi. Olgun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede sağlık sisteminin görevi, hastayı kapıdan göndermek değil, hayatta tutmaktır. Eğer bir taburcu işlemi iki çocuğumuzu ve annesini mezara götürüyorsa burada sadece ihmal değil, sistematik bir yönetim kusuru vardır. Gıda denetimini yapmayan Tarım Bakanlığı da, ilk müdahaleden sonra aileyi taburcu eden Sağlık Bakanlığı da bu acının sorumlusudur. Bu ihmali açıklayacaksınız. Bu sorumluluktan kaçamayacaksınız. Bu olayın üzerini kimse örtemeyecek. Bu işin peşini bırakmayacağız. Cevap istiyoruz, hesap istiyoruz, adalet istiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.