İYİ Parti Milletvekili Olgun'dan Gıda Zehirlenmesi Olayına Tepki

(ANKARA) - İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaydeden anne ve 2 çocuğuna ilişkin olarak, "Bu ülkede sağlık sisteminin görevi, hastayı kapıdan göndermek değil, hayatta tutmaktır. Eğer bir taburcu işlemi iki çocuğumuzu ve annesini mezara götürüyorsa burada sadece ihmal değil, sistematik bir yönetim kusuru vardır" dedi.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk ve annesi hayatını kaybetti. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir ailenin yok oluşu ile yüzleşiyoruz ve biliyoruz ki bu bir kader değil, göz göre göre gelen bir ihmal zinciri" dedi.

İlk müdahalenin ardından taurcu edildiklerini belirten Olgun, "Hangi tetkikler yapıldı? Toksikoloji sonucu beklenmeden neden taburcu edildiler? Gıda zehirlenmesi şüphesi taşıyan çocuklar neden gözlem altına alınmadı? Bu kararın altına kim imza attı? Bakanlık bu ihmali neden denetlemedi?" diyerek tepki gösterdi. Olgun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede sağlık sisteminin görevi, hastayı kapıdan göndermek değil, hayatta tutmaktır. Eğer bir taburcu işlemi iki çocuğumuzu ve annesini mezara götürüyorsa burada sadece ihmal değil, sistematik bir yönetim kusuru vardır. Gıda denetimini yapmayan Tarım Bakanlığı da, ilk müdahaleden sonra aileyi taburcu eden Sağlık Bakanlığı da bu acının sorumlusudur. Bu ihmali açıklayacaksınız. Bu sorumluluktan kaçamayacaksınız. Bu olayın üzerini kimse örtemeyecek. Bu işin peşini bırakmayacağız. Cevap istiyoruz, hesap istiyoruz, adalet istiyoruz."