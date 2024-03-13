Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'i bıçaklayan kardeşi tutuklandı

Güncelleme:

Bahçelievler'de eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'i bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen kardeşi tutuklandı. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından tutuklandı.

Bahçelievler'de, eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'i ofisinde bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen kardeşi tutuklandı.
Bahçelievler'de 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'i (67), bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle polislerce yakalanan kardeşi K. Çelik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Dün, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklamıştı. Kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırılan yaralı Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Bahçelievler Ahmet Çelik İYİ Parti İstanbul Olaylar Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Yakutiye adayı Yusuf Kolikısa kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Yakutiye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Uzundere adayı Mehmet Aldemir kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Uzundere belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tortum adayı Fuat Demirci kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Tortum belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tekman adayı Abidin Köşe kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Tekman belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şenkaya adayı Bedirhan Coşkun kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Şenkaya belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pazaryolu adayı Nuri Coruh kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Pazaryolu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pasinler adayı Vasfi Cahit Tohumcu kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Pasinler belediye başkan adayı kim oldu? Nedim Kaplan kimdir? AK Parti Aydın- Koçarlı Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan kaç yaşında, nereli? Songül Mert kimdir? Memleket Partisi Balıkesir Gönen Belediye Başkan Adayı Songül Mert kaç yaşında, nereli? Nuri Güler kimdir? AK Parti Aydın- Köşk Belediye Başkan adayı Nuri Güler kaç yaşında, nereli? Mehmet Sait Kılıç kimdir? MHP Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Kılıç kaç yaşında, nereli? Ufuk Altıntaş kimdir? AK Parti Aydın- Bozdoğan Belediye Başkan adayı Ufuk Altıntaş kaç yaşında, nereli? Bülent Tiryaki kimdir? MHP Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Bülent Tiryaki kaç yaşında, nereli? Diğdar Daşkın kimdir? Memleket Partisi Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Adayı Diğdar Daşkın kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? MHP Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title